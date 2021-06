Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 8 Neuinfektionen im Saarland, Inzidenz liegt bei 8,2

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet.

Im Saarland sind binnen eines Tages acht weitere Corona-Infektionen registriert worden. Das meldetet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Die Corona-Inzidenz ging nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag (Stand 03.12 Uhr) auf 8,2 zurück nach 9,7 am Vortag. Insgesamt gab es bislang 41 443 Corona-Fälle im Bundesland, 1019 Menschen starben an oder mit dem Erreger. Die Inzidenz beschreibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Merzig-Wadern mit 1,0(siehe Tabelle). Am höchsten ist die Inzidenz im Saarpfalz-Kreis (16,2).