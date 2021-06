Aktuelle Corona-Zahlen : RKI meldet 26 neue Fälle im Saarland – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 26 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Sieben-Tage Inzidenz sinkt auf 14,0.

Inzidenz im Saarland liegt bei 14,0

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 14,0 – am Vortag hatte sie bei 14,7 gelegen. Momentan weist der Regionalverband Saarbrücken mit 16,7 die höchste Inzidenz im Saarland auf. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis St. Wendel mit 5,7. Die übrigen Kreise liegen zwischen Inzidenzen von 9,7 und 15,5 (siehe Tabelle).

Zahlen für Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1108 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstag hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1911 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 99 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 129 Tote gewesen. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90 369 angegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 9,3 an und fällt damit erstmal seit dem 13. September 2020 wieder in den einstelligen Bereich (Vortag: 10,3; Vorwoche: 18,3). Das Institut zählte seit Beginn der Pandemie 3 721 139 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 601 200 an.