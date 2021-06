Aktuelle Corona-Zahlen : RKI meldet 20 neue Fälle im Saarland – nur noch zwei Landkreise mit Inzidenz über 20

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen 20 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Sieben-Tage Inzidenz fällt auf 16,4.

Für den heutigen Donnerstag (17. Juni) meldet das RKI 20 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 41 324 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Laut RKI sind seitdem 1018 Menschen an oder mit Corona verstorben. Aufgrund von Meldeverzögerungen können sich die Zahlen des RKI leicht von denen des saarländischen Gesundheitsministeriums unterscheiden. Die Zahlen des RKI sind allerdings ausschlaggebend für die Bundesnotbremse.

Inzidenz liegt bei 16,4

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 16,4 – am Vortag hatte sie bei 19,4 gelegen. Momentan weist der Kreis Neunkirchen mit 22,8 die höchste Inzidenz im Saarland auf. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis St. Wendel mit 3,4. Die übrigen Kreise liegen zwischen Inzidenzen von 7,7 und 20,1 (siehe Tabelle). Der Regionalverband und Neunkirchen sind die einzigen beiden Kreise, die aktuell noch eine Inzidenz von knapp über 20 haben.