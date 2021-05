Aktuelle Corona-Zahlen für das Saarland : Alle Saar-Landkreise unter 100er-Inzidenz

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 16 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz im Saarland sank über das Wochenende leicht, alle Landkreise sind wieder unter der 100er-Marke.

Am Dienstagmorgen hat das RKI für das Saarland eine Gesamtinzidenz von 75,3 gemeldet. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 78,5 gelegen. Die niedrigsten Inzidenzen weisen der Landkreis Merzig-Wadern (44,6) und Neunkirchen (44,9) auf. Der Regionalverband Saarbrücken (91,6) und Saarlouis (92,1) haben die höchsten Inzidenzen und liegen knapp unter der für die Bundesnotbremse kritischen Marke von 100.

Aufgrund des Feiertags am 24.05.2021 ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 06.05 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5). An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.