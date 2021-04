Corona und der Kampf der Wirte : Warum das Saarland-Modell noch nicht durchstartet

Saarbrücken Die Außengastro darf dank des Saarland-Modells öffnen, Theater, Fitnessstudios auch – dennoch: Zumindest die Wirte sind noch nicht ganz überzeugt von den Lockerungen. Viele warten noch ab.

Das kommende Wochenende ist das erste im Saarland-Modell, dass das Land am Dienstag gestartet hat. Wer einen tagesaktuellen Test vorweisen kann, darf demnach zum Beispiel in Fitnessstudios, ins Theater, oder mit bis zu zehn Menschen in eine Außengastronomie. Wenn sie denn offen hat, viele Wirte zögern. Das bestätigt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Grundsätzlich findet er das Saarland-Modell gut. Es gebe den Wirten eine Perspektive. Doch die ist derzeit eher trübe. Das Wetter wird am Wochenende nicht gerade prächtig – und die meisten Kneipen haben nicht auf. Sie warten ab. Sie befürchten, dass das Saarland-Modell bereits am Montag wieder Geschichte ist. Am 12. April finden wieder Beratungen von Bund und Länder statt. „Die wie ein Damoklesschwert über den Wirten schwebe“, wie Hohrath erklärt. Sie befürchten, dass „der Bund Rechte an sich zieht und so ein Modell verbieten könnte“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Frank Hohrath. Ein Lockdown sei im Bereich des Denkbaren und das sei neben dem Wetter „ein wesentlicher Spielverderber des Modells“, sagt er. „Die Mitglieder fragen uns, was nächste Woche passiert. Aber wir wissen auch nicht, was die Kanzlerin vorhat. Es gibt Betriebe, die trotzdem öffnen. Das Bild ist aber nicht klar.“