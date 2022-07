Interview mit Jürgen Rissland : Homburger Virologe mahnt: „Leute, denkt ein bisschen darüber nach!“

Viele verzichten mittlerweile auf das Tragen einer Maske. Der Homburger Virologe Jürgen Rissland sieht das äußerst kritisch. Foto: dpa/Marijan Murat

Interview Homburg/Saarbrücken Der Virologe Dr. Jürgen Rissland, Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum in Homburg, findet die neue Testverordnung nachvollziehbar. Er rät beim Einkaufen weiterhin zum Maskentragen – und er fragt sich, wie man die Menschen in der Pandemie noch überzeugen kann, vorsichtig zu bleiben, ohne gleich den Teufel an die Wand zu malen.