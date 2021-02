Corona-Verordnung : Maskenpflicht im Saarland gilt künftig auch im Auto

Auch im Auto soll künftig medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt für alle Mitfahrer, die nicht dem Haushalt des Fahrers angehören.

Im Saarland müssen Beifahrer in Fahrzeugen künftig unter bestimmten Bedingungen medizinische Masken tragen. Das geht aus der neuen Corona-Rechtsverordnung hervor, die das Saar-Kabinett am Dienstag beschlossen hat und die am kommenden Montag in Kraft tritt. Nach Auskunft der Staatskanzlei gilt die Maskenplicht im Auto für Mitfahrer, die nicht dem Haushalt des Fahrers angehören. Letzterer muss keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.