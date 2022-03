Neues Infektionsschutzgesetz : Corona-Verordnung im Saarland verlängert – aber mancherorts fällt die Maskenpflicht schon morgen

Bis Ende März kann im Saarland auch die Maskenpflicht in Schulen und im Einzelhandel bestehen bleiben. Spätestens ab dem 2. April muss die Maskenpflicht in Schulen und Einzelhandel aber fallen, sofern der Landtag das ganze Land oder einzelne Bereiche nicht zum Corona-Hotspot erklärt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Saarbrücken Das neue Infektionsschutzgesetz ist beschlossen. Im Saarland hat der Ministerrat am Freitagabend beschlossen, die aktuellen Beschränkungen bis zum 2. April bestehen zu lassen. Einige Dinge ändern sich aber schon jetzt.

Nach heftigen Debatten in der Berliner Ampel-Koalition und gegen Widerstand der Union ist am Freitag das neue Infektionsschutzgesetz vom Bundestag beschlossen worden: Danach fällt bundesweit ein Großteil aller Corona-Beschränkungen weg. Stichtag ist zwar dieser Sonntag, die Länder können aber einige der bestehenden Begrenzungen bis Anfang April aufrechterhalten. Die Saar-Regierung hat angekündigt, davon Gebrauch zu machen und hat die bestehende Verordnung bereits bis Ende März verlängert.

An diesem Freitagabend traf sich der Ministerrat aber noch mal. Denn er kam um bestimmte Anpassungen nicht herum: Die Übergangsfrist im Gesetz gilt nämlich nicht für alle Regelungen. Nach dem Gesetz müssen ohne Übergang am Sonntag bereits alle Kontaktbeschränkungen fallen, wie sie derzeit noch für Ungeimpfte bestehen. Auch wird es keinerlei Begrenzungen mehr für die Besucherzahl für Veranstaltungen geben.

Volle Veranstaltungsräume ab Sonntag

Nur noch bis Samstag gilt damit die Regel, dass Menschen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, sich nur noch mit höchstens zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen. Es muss auch die aktuelle Regelung der saarländischen Corona-Verordnung entfallen, wonach in Innenräumen nur bis zu 6000 Menschen zusammenkommen dürfen und der Raum dabei maximal zu 60 Prozent ausgelastet sein darf. Auch die Auslastungsgrenze im Außenbereich von 25 000 Personen und maximal 75 Prozent der normalen Kapazität entfällt. Das gilt etwa für Fußballstadien, in denen nun wieder alle Plätze besetzt werden dürfen.

Keine Maske im Restaurant

Der Ministerrat ging aber noch etwas darüber hinaus. Er kippte die Maskenpflicht in Bereichen, in denen 3G konsequent angewndet wirdt, bereits jetzt. Damit ist etwa in Restaurants beim Gang zum Platz keine Maske mehr nötig.