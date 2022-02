Änderungen in Kraft getreten : Saarland passt Corona-Verordnung an: Diese neuen Regeln gelten aktuell

Saarbrücken Am Freitag treten Veränderungen an der im Saarland geltenden Corona-Verordnung in Kraft. Was ab dann gilt.

Die saarländische Landesregierung hat die Corona-Regeln angepasst. Was ab dem 11. Februar gilt.

Diese Corona-Regeln gelten im Einzelhandel

Ein Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus im Saarland entfällt. Dafür müssen Sie eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Kontaktbeschränkungen im Saarland

Private Feste dürfen Sie derzeit nur mit maximal zehn Personen feiern. Voraussetzung ist, dass diese geimpft oder genesen sind. Kinder bis 14 Jahre und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können, sind davon ausgenommen. Wer ungeimpft ist, darf sich nur mit dem eigenen Haushalt und höchstens zwei weiteren Personen treffen.

Diese Quarantäne-Regeln gelten im Saarland

Haben Sie sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, müssen Sie sich für zehn Tage in Isolation begeben. Besuche sind in dieser Zeit nicht gestattet. Sind Sie eine enge Kontaktperson oder Haushaltsangehöriger einer positiv getesteten Person, müssen Sie sich ebenfalls für zehn Tage absondern. Dies gilt nicht, wenn Sie geboostert sind, oder Ihre Grundimmunisierung jünger als drei Monate ist oder Sie seit weniger als drei Monaten genesen sind. Dann sind Sie von der Quarantäneregelung ausgenommen. Voraussetzung ist, dass Sie symptomfrei sind.

Ist ein Kind Kontaktperson durch einen Fall in einer Einrichtung, gelten die Regelungen der saarländischen Absonderungsverordnung („verpflichtendes Testen statt Absonderung“).

Wann Sie sich freitesten können

Nach sieben Tagen, wenn Sie mindestens seit 48 Stunden symptomfrei waren.

Kinder ab einem Jahr können sich bereits nach fünf Tagen freitesten.

Hier gilt im Saarland Maskenpflicht

Eine Maske müssen Sie im Saarland vor allem in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder Kundenverkehr haben und im öffentlichen Personennahverkehr tragen. Für alle ab 14 Jahren gilt zudem, dass Sie eine FFP2-Maske oder eine KN95- oder N95-Maske tragen müssen, sofern es keine anderen Zutrittsbeschränkungen wie ein 2G-Plus-Nachweis bestehen. Das trifft vor allem für den Einzelhandel zu, die Innenbereiche von Bahnhöfen oder den ÖPNV.

Die Maskenpflicht gilt auch am Arbeitsplatz, sofern hier nicht andere Infektionsschutzmaßnahmen getroffen sind und der Mindestabstand eingehalten werden kann. Dabei reicht allerdings eine medizinische Maske. Das gilt auch für die Schulen. Im Außenbereich gilt die Maskenpflicht, wenn Mindestabstände über längere Zeit nicht eingehalten werden können. Also beispielsweise bei Veranstaltungen.

Die Maske abnehmen können Sie in Situationen, in denen das Tragen „nach der Natur der Sache“ nicht möglich ist, wie es in der Corona-Verordnung des Saarlandes heißt. Also beispielsweise beim Essen. Aber auch, wenn Sie Sport machen, dürfen Sie die Maske ausziehen.

Kinder unter sechs Jahren sind gänzlich von der Maskenpflicht befreit oder Menschen, die laut ärztlicher Bescheinigung keine Maske tragen können.

So viele Zuschauer sind bei Veranstaltungen erlaubt

Veranstaltungen mit bis zu 2000 Besuchern sind ab dem 11. Februar erlaubt. Bei größeren Veranstaltungen im Innenbereich ist eine Auslastung von 30 Prozent (maximal 4000 Personen) möglich. Für Veranstaltungen im Außenbereich gilt eine Auslastung von 50 Prozent (maximal 10.000 Personen).

Saarland: Das gilt für 3G, 2G und 2G-Plus

Die Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel sind aufgehoben. In anderen Bereichen gilt diese allerdings noch.

Hier gilt im Saarland 3G:

ÖPNV

Arbeitsplatz

Präsenzunterricht an Hochschulen

Weiterbildungsangebote und Integrationskurse

Einen 2G-Nachweis brauchen Sie im Saarland hier:

Freizeitparks

Kulturelle Betätigung von Gruppen im Außenbereich

Sport und Freizeittätigkeiten im Außenbereich

Sportwettbewerben im Außenbereich, wenn Sie Besucher sind

Veranstaltungen im Außenbereich (außer dienstlich veranlassten Veranstaltungen)

Fahrschulen, Flugschulen und Hundeschulen

Erste-Hilfe-Kurse

Ausbildung von Rettungssanitätern

Bibliotheken

Pädagogisch begleitete Seminararbeit für Freiwilligendienstleistende nach JFDG und BFDG

Einen 2G-Plus-Nachweis benötigen Sie hier:

Körpernahe Dienstleistungen

Übernachtungen

Bäder und Saunen im Innenbereich

Freizeitparks und Spielhallen im Innenbereich

Besuch von Sportstätten im Innenbereich

Gastronomie

Private Veranstaltungen im Innenbereich

Museen und andere Kulturbetriebe

Bordelle

Künstlerischer Unterricht

Achtung: Den 2G- oder 2G-Plus-Nachweis müssen Sie in digital auslesbarer Form erbringen. Also entweder als QR-Code auf ihrem Smartphone oder als ausgedrucktes Zertifikat mit QR-Code.

Kinder unter sechs Jahren und Schulkinder, die regelmäßig getestet werden, müssen keine Nachweise erbringen.

Wann Sie im Saarland die 2G-Plus-bedingungen erfüllen, lesen Sie hier in der Übersicht.

