Corona im Saarland : Uniklinik Homburg schaltet in Krisen-Modus – Personal umgeschichtet

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Homburg Das Uniklinikum Homburg sieht sich gezwungen, seine Intensiv- und Covid-Stationen mit mehr Personal zu stärken, um in der Lage zu sein, mit den steigenden Zahlen an Patienten klar zu kommen. Für andere Patienten könnte die Umschichtung von Personal Einschränkungen bedeuten.

Die Corona-Lage am Uniklinikum Homburg (UKS) wird kritischer. Wie die Klinik am Freitagabend in einer Mitteilung bekannt gibt, werden ab kommenden Montag Personalumschichtungen am UKS durchgeführt, um die Intensiv- und die Covid-Stationen zu stärken. In einzelnen Bereichen des UKS könne es durch das anders eingesetzte Personal dadurch zu Einschränkungen kommen.

Patienten müssten beispielsweise mit Absagen und Terminverschiebungen von planbaren Eingriffen oder stationären Aufenthalten rechnen. Die aktuelle Corona-Situation bleibe dynamisch, so ein Sprecher, weshalb die unterstützenden Klinikbereiche turnusmäßig wechseln sollen. Akut- und Notfallversorgung seien immer gewährleistet.

Zunächst handele es sich bei den Umschichtungen um eine zweistellig Zahl an Personal und zwar um Ärzte, Pfleger und Hilfspersonal, wie das UKS der SZ am Freitag mitteilte. Die Klinik könne wie die gesamte Branche „nicht aus dem Vollen schöpfen“, sondern sei ohnehin an der Belastungsgrenze. Die Zahl der Unterstützer für die Covid- und Intensivbereiche aus den anderen Klinken könne sich mit der Dynamik der Entwicklung auch noch ändern. Derzeit arbeiten am Uni-Klinikum insgesamt rund 2000 Beschäftigte in der Pflege.

Erst diese Woche hatte das Gesundheitsministerium in einem internen Bericht Alarm geschlagen. In allen Bereichen der Krankenhäuser sei eine starke Aufwärtsbewegung zu beobachten. Sollten die Corona-Neuinfektionen auf dem jetzigen Niveau bleiben, sei „innerhalb der nächsten Wochen“ eine Überlastung der Krankenhäuser zu befürchten.

Nur 37 Betten waren am Freitagnachmittag im Saarland laut dem Divi-Intensivregister noch frei. Die Überlastung droht vor allem, da sich die Kliniken neben den Corona-Patienten weiterhin auch um Unfallopfer und andere Schwerstkranke kümmern müssen. Und das alles parallel zu einem schweren Personalmangel.