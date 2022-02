Corona-Politik von Ministerpräsident des Saarlandes braucht Neuausrichtung : Tobias Hans fehlt der strategische Kompass

Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der CDU Saar, Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Foto: BeckerBredel

Analyse Saarbrücken Warum macht der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans in der Impfpflicht-Debatte eine unglückliche Figur?

Die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist ein rechtliches Minenfeld, aus dem sich die Berliner Ampelregierung fein raus hält. Deshalb hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) mit einigen seiner Einwände Recht, die er jüngst in den „Tagesthemen formulierte – selbst wenn sie ihm von einem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz im Oppositionsrausch diktiert sein mögen. Hans verhielt sich zudem klug, weil er nicht dem Irrweg des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder folgte, der jetzt – eine peinliche Nummer – bereits wieder zurückrudern musste. Eine Aussetzung des Impfpflicht-Bundesgesetzes wie in Bayern war im Saarland nämlich nie geplant. Im Gegenteil, längst ist mit den Landkreisen und den Trägern ein Umsetzungs-Plan eingetütet. Alles gut? Eben nicht. Denn zum wiederholten Mal steht der Saar-Regierungschef just mit seinem Corona-Management im Feuer, und er muss aufpassen, dass dieses Thema nicht zu seiner Achillesferse wird.

Die Talfahrt begann mit dem Dauer-Streit zwischen „seinem“ Gesundheitsministerium und dem SPD-geführten Bildungs-Ministerium, in dem Hans zu selten als meinungs- und führungsstarker Regierungschef auffiel. Dann kam sein durchaus kluges Corona-„Saarlandmodell“ bundesweit gar nicht gut an, schließlich mutierte Hans in der Impfpflicht-Debatte vom Saulus (Ablehnung) zum Paulus und irritierte mit überraschend großem Verständnis für die Corona-Demonstranten. Ein markantes Profil ergab das alles nicht, so dass jetzt der Vorwurf leicht fällt, Hans folge in Sachen Imfpfplicht keiner eigenen Überzeugung, sondern nur wahltaktischen Überlegungen.