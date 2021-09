2G-Modell bei steigenden Zahlen möglich : Tobias Hans schließt erneuten Lockdown für das Saarland aus

Saarbrücken Das in Hamburg bereits angewendete 2G-Modell will der Saar-Ministerpräsident aber nicht gänzlich ausschließen.

Der saarländischen Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt einen neuen Lockdown im Saarland selbst für den Fall aus, dass die Infektionszahlen im Winter wieder deutlich steigen. „Einen Lockdown wird es nicht mehr geben, das ist für mich unumstößlich“, sagte Hans am Donnerstag in Saarbrücken. Es dürfe nicht zu flächendecken Schließungen kommen. Es gehe jetzt darum, die Normalität mit dem 3G-Modell oder, „wenn es hart auf hart kommt“, mit dem 2G-Modell so weit wie möglich zu sichern.