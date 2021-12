Corona-News im Live-Ticker : Scholz rechnet mit langfristiger Impfkampagne gegen Corona

Liveblog Saarbrücken Bundeskanzler Olaf Scholz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller haben am Donnerstagabend nach der Bund-Länder-Runde über die Ergebnisse informiert.

Die Bürger müssen sich nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch langfristig auf Corona-Impfungen einstellen. Alle Infos im Live-Ticker. „Wir werden wohl noch länger impfen müssen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Deshalb sei es sinnvoll, dass die Impfstrukturen, die nun etabliert würden, nicht so schnell wieder heruntergefahren würden.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag, 9. Dezember, 768 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 757 gewesen, am Dienstag 219. 66 632 Fälle gab es damit im Saarland insgesamt seit Pandemie-Beginn. Aus den Landkreisen werden außerdem sieben weitere Todesfälle gemeldet – 1137 Menschen starben mit oder an dem Coronavirus seit dem Ausbruch der Pandemie.