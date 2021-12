Corona-News im Live-Ticker : RKI empfiehlt „maximale Kontaktbeschränkungen“ ab sofort

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland „maximale Kontaktbeschränkungen“. Diese sollten „sofort beginnen“ und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI am Dienstag auf Twitter schrieb.

Bund und Länder planen offenbar einen Lockdown light für alle nach dem Weihnachtsfest. Das berichten übereinstimmend Bild und Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf einen aktuellen Beschlussentwurf für das morgige Bund-Länder-Treffen. Demnach sollen ab dem 28. Dezember Kontaktbeschränkungen für alle in Kraft treten, Clubs und Diskotheken sollen wieder dicht machen. Silvesterfeiern mit einer großen Personenzahlen seien "nicht zu verantworten", zitiert die Bild aus dem Papier. Es sollen nur noch Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen aus maximal zehn Personen erlaubt sein, auch im privaten Bereich und im Außenbereich. Für Ungeimpfte gelten schon jetzt strenge Kontaktbeschränkungen.

Zuvor hatte es in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme des neuen Corona-Expertenrats der Bundesregierung geheißen, es bestehe „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. Die Omikron-Variante bringe eine „neue Dimension“ in das Pandemiegeschehen. Omikron zeichne sich durch eine stark gesteigerte Übertragbarkeit und ein Unterlaufen eines bestehenden Immunschutzes aus.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat indes den Weg frei gemacht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in der EU. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU.

Der Novavax-Impfstoff (Nuvaxovid) wird in zwei Dosen gespritzt im Abstand von etwa drei Wochen. Er ist den Studien zufolge mit einem Infektionsschutz von etwa 90 Prozent hochwirksam. Wie stark er allerdings bei der sehr ansteckenden Omikron-Variante wirkt, ist unklar. Es habe bisher nur Fälle von milden Nebenwirkungen gegeben.

Das Präparat könnte für Impfskeptiker eine Alternative sein, da es auf einer anderen Technologie beruht. Nicht geimpfte Menschen, die Zweifel an den übrigen Impfstoffen haben, könnten dadurch möglicherweise umgestimmt werden.

Das Novavax-Präparat ist weder ein mRNA-Impfstoff wie die Präparate von Biontech und Moderna noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Es enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Köper selbst die Produktion von Antikörpern und T-Zellen gegen das Virus ankurbelt.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag, 20. Dezember, 93 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 418 gewesen. 70 943 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Am Montag wurden im Saarland keine weiteren Todesfälle von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet. 1198 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland insgesamt an oder mit dem Coronavirus.

Bereits mehrere Tage hintereinander geht die Inzidenz zurück. Sie sinkt im Saarland auf 276,1. Am Vortag lag sie bei 279,3. Die Inzidenzen sinken auch in allen Landkreisen. Den niedrigsten Wert hat weiterhin St. Wendel. Dort liegt er aktuell bei 161,9. Einen Tag zuvor betrug sie noch 167,7. Die meisten Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, gibt es im Saarpfalz-Kreis. Dort liegt die Inzidenz bei 333,2.

Lokale und regionale Informationen zum Coronavirus finden Sie auch unter:

