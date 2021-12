Corona-News im Live-Ticker : Polen und die Schweiz werden Corona-Hochrisikogebiete

Liveblog Saarbrücken Drei Nachbarländer Deutschlands sind bereits als Corona-Hochrisikogebiete eingestuft: Österreich, Belgien und die Niederlande. Am Sonntag kommen zwei weitere hinzu. Alle Infos im Live-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 719 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es noch 902 gewesen, am Mittwoch 681 und am Dienstag 268. 63 261 bestätigte Corona-Fälle gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter der Landkreise melden für den Freitag außerdem eine für das Saarland recht hohe Zahl an Todesfällen für einen Tag: Acht Menschen starben seit Donnerstag an oder mit ihrer Covid-Erkrankung. 1124 Todesfälle wurden damit seit Pandemie-Beginn im Saarland registriert.