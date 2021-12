Corona-News im Live-Ticker : Corona-Berater der US-Regierung: Omikron wohl nicht schlimmer als Delta-Variante

Liveblog Saarbrücken Nach Einschätzung des US-Experten Anthony Fauci ist die neue Omikron-Variante des Coronavirus offenbar nicht schlimmer als andere Varianten des Erregers. Das sagte der oberste Corona-Berater von US-Präsident Joe Biden am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Alle Infos im Live-Ticker.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag, 7. Dezember, 219 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 239 gewesen, am Sonntag 537. 64 907 Fälle gab es damit im Saarland insgesamt seit Pandemie-Beginn. Aus den Landkreisen wird außerdem ein weiterer Todesfall gemeldet – 1127 Menschen starben mit oder an dem Coronavirus seit dem Ausbruch der Pandemie.