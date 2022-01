Corona-News im Live-Ticker : Lauterbach: „Es wird auf jeden Fall neue Beschlüsse geben“

Liveblog Saarbrücken Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet damit, dass Bund und Länder bei ihren Beratungen am kommenden Freitag neue Corona-Regeln vereinbaren.

Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta wegen hoher Corona-Infektionszahlen ab Samstag als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Kanada und San Marino, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Lauterbach warnt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen deutlich kritischer ein, als es die Meldezahlen zeigen. Es sei davon auszugehen, dass die tatsächliche Inzidenz in Deutschland derzeit zwei- bis dreimal so hoch sei wie ausgewiesen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Zu sehen sei auch eine deutliche Zunahme von Fällen der neuen, ansteckenderen Virusvariante Omikron, die Sorgen bereite.

Der Minister appellierte an alle Bürger, Silvester so zu verbringen, dass keine neuen Infektionsketten entstünden. „Bitte feiern Sie in ganz kleiner Runde.“ Die nach Meldezahlen der Gesundheitsämter ausgewiesenen Fallzahlen unterschätzten die bestehende Gefahr.

Derzeit werde daran gearbeitet, eine bessere Datenlage zu bekommen, erläuterte Lauterbach. Er sei sich sicher, dass zur bereits vorgesehenen Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar „eine solide und für diese Zwecke vollkommen ausreichende Datenlage“ vorhanden sein werde.

Corona im Saarland

415 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Saarland registriert. Das sind noch einmal mehr als am Vortag (369). Am Dienstag wurden um die 150 neuen Covid-Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit mindestens 73.669 Menschen im Saarland mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet zudem sechs weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1.244.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat den Landkreis Saarpfalz als Landkreis mit der höchsten Inzidenz im Saarland abgelöst. Für Merzig-Wadern liegt werden in den vergangenen sieben Tagen 213 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gezählt. Im Landkreis Saarpfalz sind es 202.

In Saarbrücken stieg die Inzidenz ebenfalls leicht auf 195. Im Landkreis Saarlouis wurden ebenfalls wieder mehr Fälle registriert. Dort liegt die Inzidenz bei 159. In Neunkirchen sind es 167. St. Wendel bleibt weiter der Kreis mit den wenigsten Corona-Fällen im Saarland, allerdings steigen hier die Fallzahlen seit einigen Tagen auf jetzt 133. Am Vortag lag der Wert bei 119.

