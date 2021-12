Corona-News im Live-Ticker : Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Trier und Berlin

«Schluss mit der Hetzjagd auf Ungeimpfte» steht auf dem Plakat, das eine Frau bei einer Demonstration vor dem Thüringer Landtag in den Händen hält. Heute demonstrierten auch in Berlin und Trier Gegner der Corona-Maßnahmen. Foto: dpa/Martin Schutt

Liveblog Saarbrücken Am Samstagnachmittag sind Gegner von Corona-Maßnahmen trotz Verbots in Berlin-Friedrichshain auf die Straße gegangen. Auch in Trier gingen etwa 400 Menschen auf die Straße. Alle Infos im Live-Ticker.

Gegner von Corona-Maßnahmen sind trotz eines erlassenen Demonstrationsverbots am Samstagnachmittag in Berlin auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im „unteren dreistelligen Bereich“. Die Demonstranten zogen demnach illegal durch Berlin-Friedrichshain.

Auch bei einer Kundgebung von Kritikern der aktuellen Corona-Regeln und einer Gegendemonstration in Trier waren am Samstag die Sicherheitskräfte gefordert. Insgesamt demonstrierten bis zu 400 Menschen aus beiden Lagern zeitweise in der Fußgängerzone.

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag Polen und die Schweiz als Hochrisikogebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag 651 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für das Saarland gemeldet. Am Freitag waren es 719 gewesen. 63 912 Fälle gab es damit im Saarland insgesamt seit Pandemie-Beginn. Neue Todesfälle melden die Gesundheitsämter der Kreise dem RKI nicht, nachdem am Freitag acht Stück gemeldet worden waren. Dabei sind seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt weiterhin 1124 Menschen im Saarland an oder mit ihrer Covid-Erkrankung verstorben.

Die Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen – von 408,5 auf 410,9. Mit St. Wendel überschreitet außerdem auch der letzte Landkreis die Marke von 300. Dennoch liegt die Inzidenz hier mit 311,1 weiterhin am niedrigsten. Am höchsten liegt der Sieben-Tage-Wert weiter für den Kreis Saarlouis mit 493,5.

