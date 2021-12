Corona-News im Live-Ticker : Frankreich und Dänemark werden Corona-Hochrisikogebiete

Liveblog Saarbrücken Die Bundesregierung stuft Frankreich und Dänemark wegen hoher Corona-Infektionszahlen von diesem Sonntag an als Hochrisikogebiete ein. Das gilt auch für Norwegen, Libanon und Andorra, wie das Robert Koch-Institut am Freitag bekanntgegeben hatte.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag, 18. Dezember, 413 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 394 gewesen. 70 432 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Am Freitag wurden im Saarland drei Todesfälle von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet, am Donnerstag waren es zwölf gewesen. 1193 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland damit insgesamt an oder mit dem Coronavirus.