Corona-News im Live-Ticker : Entsetzen im Corona-Hotspot Sachsen nach Fackelzug: Woher kommt die Aggressivität?

Liveblog Saarbrücken Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel: Jeden Tag sterben Hunderte an Covid-19 - aber für manche sind diese Auflagen trotzdem weder zu verstehen noch zu akzeptieren. Ein Fackelzug in Sachsen sorgt jetzt für besonders viel Entrüstung. Alle Infos im Live-Ticker.

Gegner von Corona-Maßnahmen sind trotz eines erlassenen Demonstrationsverbots am Samstagnachmittag in Berlin auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im „unteren dreistelligen Bereich“. Die Demonstranten zogen demnach illegal durch Berlin-Friedrichshain.

Auch bei einer Kundgebung von Kritikern der aktuellen Corona-Regeln und einer Gegendemonstration in Trier waren am Samstag die Sicherheitskräfte gefordert. Insgesamt demonstrierten bis zu 400 Menschen aus beiden Lagern zeitweise in der Fußgängerzone.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag 537 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für das Saarland gemeldet. Am Freitag waren es 719 gewesen, am Samstag 651. 64 449 Fälle gab es damit im Saarland insgesamt seit Pandemie-Beginn. Aus den Landkreisen wird außerdem ein weiterer Todesfall gemeldet – 1125 Todesfälle mit oder an dem Coronavirus gibt es damit im Saarland jetzt seit dem Beginn der Pandemie.