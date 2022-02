Corona-News im Live-Ticker : Corona-Regeln: Diese Lockerungen könnten Bund und Länder heute beschließen

Liveblog Berlin/Saarbrücken Vor den Beratungen von Bund und Ländern am heutigen Mittwoch zu den Regeln in der Corona-Krise warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor einem völligen Ausstieg aus den Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion. Alles Infos im Live-Ticker.

Unmittelbar vor den Bund-Länder-Beratungen zum künftigen Corona-Kurs hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegen ein komplettes Zurückfahren der Corona-Auflagen gewandt. Es sei Zeit für Lockerungen mit Augenmaß, sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nötig sei aber weiter die Möglichkeit für schnelles und flexibles Reagieren auf die Pandemie. Das Virus verschwinde nicht von heute auf morgen. „Deswegen müssen wir das Infektionsschutzgesetz so formulieren, dass der Basisschutz gewährleistet bleibt und bei Bedarf ausgedehnt werden kann.“ Der SPD-Politiker kündigte an: „Den Text werden wir im parlamentarischen Verfahren ergänzen, so dass auch nach dem 20. März mehr möglich ist als Maske und Abstand.“

Bund und Länder beraten am Mittwoch über weitreichende Lockerungen. Nach Ansicht Lauterbachs ist der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten. Unmittelbar vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) war Bayern mit einer Fülle von Öffnungen vorgeprescht.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Mittwoch, 16. Februar, 2725 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus innerhalb eines Tages. Am Vortag waren 972 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt wieder leicht und liegt nun bei 1490,2. Am Tag zuvor lautete der Wert 1521,4. Weiterhin liegt das Saarland über dem Durchschnitt in Deutschland.

Das RKI registrierte im Saarland zehn weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt aktuell bei 1365. Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz ist weiter Merzig-Wadern mit 1609,1. Die niedrigste Inzidenz verzeichnet der Landkreis Neunkirchen (1388,3). In zwei Regionen gab es einen leichten Anstieg. Alle Detail-Werte im Saarland stehen in der Tabelle.

