Corona-News im Live-Ticker : Landesweite Corona-Kontrollen im Saarland für Freitag angekündigt

Liveblog Saarbrücken Polizei und Kommunen im Saarland werden am Freitag noch einmal strenge Kontrollen der Corona-Regeln durchführen. Was geplant ist. Alle Infos zur aktuellen Pandemie-Lage im Live-Ticker.

Im Saarland wird am Freitag noch einmal landesweit die Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regeln kontrolliert. Wie das saarländische Innenministerium am Donnerstag mitteilte, wird es landesweite Schwerpunktkontrollen geben. Kräfte von rund 30 Ortspolizeibehörden und rund 45 Polizistinnen und Polizisten sollen insbesondere die Einhaltung der 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie im Blick haben.

Seit Ende November habe die Polizei alleine schon rund 7000 Kontrollen durchgeführt und dabei über 200 Verstöße geahndet. In Einzelfällen mussten Gastronomiebetriebe oder Geschäfte wegen besonders gravierender oder fortgesetzter Verstöße geschlossen werden.

Minister Klaus Bouillon: „Die Menschen erwarten zu Recht, dass der Staat die bestehenden Regeln auch durchsetzt.“ Die zuständigen Behörden werden ihre Kontrollmaßnahmen daher fortsetzen, sowohl im Alltag, als auch in Form entsprechender Schwerpunktkontrollen, kündigte der Innenminister an.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag, 16. Dezember, 602 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 626 gewesen. 69 625 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Am Dienstag wurden im Saarland fünf Todesfälle von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet, am Mittwoch waren es 15 gewesen. 1178 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland damit insgesamt an oder mit dem Coronavirus.

Nachdem die Inzidenzzahlen in den vergangenen Wochen auf ein sehr hohes Niveau gestiegen waren, setzt sich der Abwärtstrend hier auch am Donnerstag fort. Die Gesamtinzidenz im Saarland sinkt auf 325,7. Am Vortag lag sie noch bei 343,8. Die Inzidenzen sinken auch in allen Landkreisen. Die niedrigste Inzidenz hat weiterhin St. Wendel. Dort rutschte der Wert erstmals seit langer Zeit unter die Schwelle von 100 und liegt aktuell bei 192. Einen Tag zuvor betrug sie noch 214. Die meisten Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, gab es im Saarpfalz-Kreis. Dort liegt die Inzidenz bei 375,6. Alle Zahlen in der Tabelle.

