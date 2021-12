Corona-News im Live-Ticker : Corona-Expertenrat der Bundesregierung spricht sich für neue Kontaktbeschränkungen aus

Liveblog Saarbrücken Wegen der neuartigen Omikron-Variante des Corona-Virus spricht sich der Corona-Expertenrat der Bundesregierung für neue Kontaktbeschränkungen aus.

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung erwartet wegen der Omikron-Variante des Coronavirus für die kommenden Wochen und Monate „enorme Herausforderungen“. In einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme heißt es: „Die Omikronwelle trifft auf eine Bevölkerung, die durch eine fast zweijährige Pandemie und deren Bekämpfung erschöpft ist und in der massive Spannungen täglich offenkundig sind.“

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. „Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen“, heißt es in einer am Sonntag in Berlin veröffentlichten Stellungnahme. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.

Eine umfassende Kommunikationsstrategie mit nachvollziehbaren Erklärungen der neuen Risikosituation und der daraus folgenden Maßnahmen sei essenziell. Die Omikronwelle lasse sich in dieser hochdynamischen Lage nur durch entschlossenes und nachhaltiges politisches Handeln bewältigen.

In der vierten und bislang stärksten Infektionswelle nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie arbeite das deutsche Gesundheitssystem aktuell unter sehr hoher Last, heißt es. Schwerwiegende Verluste im Personalbereich der Krankenhäuser seien eingetreten und würden weiter zunehmen. „Die aktuell sinkenden Inzidenzen werden von weiten Teilen der Gesellschaft und Politik als Zeichen der Entspannung wahrgenommen. Die zu erwartende Meldeverzögerung über die kommenden Feiertage wird diesen Eindruck weiter verstärken.“ Dieser sei aber nicht gerechtfertigt.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag, 19. Dezember, 418 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 413 gewesen. 70 850 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Am Sonntag wurden im Saarland fünf Todesfälle von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet. 1198 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland damit insgesamt an oder mit dem Coronavirus.

Bereits mehrere Tage hintereinander geht die Inzidenz zurück. Sie sinkt im Saarland auf 279,3. Am Vortag lag sie bei 288,2. Die Inzidenzen sinken auch in allen Landkreisen. Den niedrigsten Wert hat weiterhin St. Wendel. Dort liegt er aktuell bei 167,7. Einen Tag zuvor betrug sie noch 168,9. Die meisten Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, gab es im Saarpfalz-Kreis. Dort liegt die Inzidenz bei 330,4.

