Corona-News im Live-Ticker : Arbeitgeber wollen Pflegebonus nur an Geimpfte auszahlen

Foto: dpa/Robert Michael

Liveblog Saarbrücken Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) fordert, den erneut geplanten Pflegebonus nur an geimpftes Personal auszuzahlen. Alle Infos zur aktuellen Pandemie-Lage im Live-Ticker.

Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) fordert, den erneut geplanten Pflegebonus nur an geimpftes Personal auszuzahlen. Geschäftsführerin Isabell Halletz sagte der „Rheinischen Post“ (Samstag) mit Blick auf Corona: „Wer sich nicht impfen lassen will und damit die Pflegebedürftigen in den Einrichtungen gefährdet, der kann dafür keinen Bonus kriegen.“

Die Kräfte in Pflegeheimen, egal in welchem Bereich, hätten eine Verantwortung für die Bedürftigen. „Sie und ihre Angehörigen müssen sich darauf verlassen können, dass die Beschäftigten dieser Verantwortung gerecht werden“, sagte Halletz. „Dazu gehört, dass man sich impfen lässt, zum eigenen Schutz und um das Risiko einer Ansteckung zu senken.“

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass es einen Corona-Bonus für Pflegekräfte geben soll. Dafür will die Ampel-Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Der AGVP ist einer von mehreren Verbänden der Pflegebranche.

Corona im Saarland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag 126 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 511 gewesen. 68 236 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Am Montag wurden im Saarland zwei neue Todesfälle von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet. 1151 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland damit insgesamt an oder mit dem Coronavirus.

Nachdem die Inzidenzzahlen in den vergangenen Wochen auf ein sehr hohes Niveau gestiegen waren, setzt sich der Abwärtstrend hier auch am Montag fort. Die Gesamtinzidenz im Saarland sinkt auf 362,9, am Vortag lag sie noch bei 374,4. Die Inzidenzen sinken auch in allen Landkreisen – mit einer Ausnahme. In Merzig-Wadern steigt die Inzidenz von 323,8 auf 331,5 an. Die niedrigste Inzidenz hat St. Wendel mit 269,5.

Lokale und regionale Informationen zum Coronavirus finden Sie auch unter:

Initial rendered content