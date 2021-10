Neue Corona-Regeln : So viel kosten die Bürgertests im Saarland

Update Saarbrücken Ab diesem Montag, 11. Oktober, fallen die kostenlosen Bürgertests weg. Menschen, die sich trotz Empfehlung nicht impfen lassen wollen, müssen dann für die Tests bezahlen. Doch wie viel kostet das im Saarland dann?

Fast drei Viertel der Saarländerinnen und Saarländer haben die erste Corona-Impfung erhalten. Die Impfquote lag am Donnerstag (7. Oktober) nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) landesweit bei 74,6 Prozent. Vollständig geimpft sind demnach 71,5 Prozent. Das Saarland liegt damit im bundesweiten Vergleich hinter Bremen auf Platz zwei. Allerdings geht das RKI von bereits mehr Corona-Geimpften aus, als in der offiziellen Meldestatistik erfasst sind. Es sei anzunehmen, dass unter Erwachsenen bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind. Die Schätzung beruht auf Bürgerbefragungen und Meldedaten.

Doch wie teuer sind die Corona-Tests im Saarland dann?

Im Landkreis Neunkirchen gibt es nach eigenen Angaben aktuell 19 Teststellen, darunter ein Landestestzentrum. In den vergangenen Monaten hätten bereits einige Zentren ihren Betrieb eingestellt. Ob ab Montag weitere folgen, ist derzeit nicht bekannt. Derzeit 46 Testzentren gibt es im Regionalverband Saarbrücken . „In den zurückliegenden Wochen haben bereits einige Testzentren, darunter die DM-Märkte, den Betrieb eingestellt“, teilt der Regionalverband auf Nachfrage mit. In den kommenden Wochen sollen acht weitere schließen. 38 Testzentren wollen dagegen zunächst weitermachen „und die Entwicklung nach Montag abwarten“.

Im Landkreis St. Wendel schließen an diesem Sonntag die Testzentren am Bostalsee und in Oberkirchen, teilt der Kreis mit. Ab dem 18. Oktober jenes in Hasborn-Dautweiler. Weiter geöffnet bleiben: Freisen, St. Wendel (Kreisel am Globus), Allerburg Namborn, St. Wendel Essener Straße, Bliesen, Neipel, Oberthal, Theley, Türkismühle, Otzenhausen, Landestestzentrum in St. Wendel.