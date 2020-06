Die wichtigsten Fragen zur Prämie : So kommen Pflegekräfte an ihren Bonus

So kommen Pflegekräfte an ihren Bonus

Beschäftigte müssen einen Teil des Geldes selbst beim Ministerium beantragen. Verdi findet das peinlich.

Beschäftigte in der Altenpflege (nicht in den Krankenpflege) erhalten wegen der Belastung während der Corona-Krise einen Bonus von maximal 1500 Euro. Bis zu 1000 Euro davon zahlen nach einem Beschluss des Bundestages die Pflegekassen. Die saarländische Landesregierung stockt den Betrag noch einmal um bis zu 500 Euro auf. Trotz aller Widrigkeiten sorgten die Pflegekräfte für die Sicherheit und das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). „Dafür wollen wir Danke sagen.“

Die bis zu 1000 Euro des Bundes werden über die Arbeitgeber ausgezahlt. Die Awo will das Geld beispielsweise Ende Juni gemeinsam mit dem Monatsgehalt überweisen. Beschäftigte in der direkten Pflege erhalten laut Gesetz 1000 Euro, andere Beschäftigte, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Pflegebedürftigen arbeiten, 667 Euro, sowie alle anderen Beschäftigten 334 Euro. Freiwilligendienstleistende und Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr erhalten 100 Euro, Auszubildende 600 Euro. Die bis zu 500 Euro des Landes müssen die Pflegekräfte in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den ambulanten Pflegediensten hingegen selbst beantragen.