Trotz Corona-Pandemie : Sitzenbleiben in diesem Schuljahr im Saarland wieder möglich

Saarbrücken Im ersten Jahr der Corona-Pandemie blieb an den Schulen im Saarland niemand sitzen. Damit ist nun Schluss. Wie sehen die Regelungen aus?

Sie kann „aufgrund der Anerkennung besonderer Umstände“, der Pandemie, für den Wechsel in die nächsthöhere Stufe stimmen. Das gilt für die Grundschulen, die Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sowie an Förderschulen. Auch eine Nachprüfung zu Beginn des nächsten Schuljahres ist möglich, aber nicht an den Grundschulen.

Außerdem kann die die Zeugniskonferenz die Versetzungsentscheidung ganz aussetzen, die Schüler besuchen dann den Unterricht der nächsthöheren Stufe. Diese Regelung gilt in der Grundschule in den Klassenstufen drei und vier, an den Gymnasien in der Klasse fünf und an Gemeinschaftsschulen ab der achten Klasse. Die Entscheidung kann auch nur bis zum nächsten Halbjahr ausgesetzt werden, allerdings nur in der dritten Klasse sowie in den Stufen sechs bis neun an den Gymnasien. Was die Berufsschulen angeht, verweist das Ministerium auf die einzelnen Schul- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Schulform.