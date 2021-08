Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland steigt weiter an

Inzidenz im Saarland steigt weiter an

Saarbrücken/Berlin Das Corona-Virus lässt einfach nicht locker: In einem Landkreis ist die 100er-Marke bereits näher als die 50er.

Für den heutigen Sonntag meldet das RKI 101 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 43 475 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 63,9. Am Samstag hatte sie noch bei 61,2 gelegen. Es gab keine neuen Todesfälle. Laut RKI sind insgesamt 1030 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben. Der Stadtverband Saarbrücken weist mit 81,2 die höchste Inzidenz im Saarland auf, der Landkreis St. Wendel mit 39,1 die niedrigste.

Was, wenn der Wert im Saarland wieder über 100 liegt? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Zahlen für Deutschland am Sonntag

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 54,5 - am Vortag hatte der Wert 51,6 betragen, vor einer Woche 35,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7050 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4728 Ansteckungen gelegen.