Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland steigt immer weiter an

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Zahlen steigen und steigen. In zwei Landkreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken, in allen anderen nimmt sie kontinuierlich zu. Ein Landkreis steuert immer weiter auf die 100er-Marke zu.

Für den heutigen Montag meldet das RKI (Roland-Koch-Institut) 34 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 43 509 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 64,5. Am Sonntag hatte sie noch bei 63,9 gelegen. Es gab keine neuen Todesfälle. Laut RKI sind insgesamt 1030 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben. Der Stadtverband Saarbrücken weist mit 83,4 die höchste Inzidenz im Saarland auf, der Landkreis St. Wendel mit 36,8 die niedrigste. In den Landkreisen Saarlouis und St. Wendel ist die Inzidenz leicht gesunken, in allen anderen Landkreisen gestiegen.