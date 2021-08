Markante Corona-Marke überschritten : Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie seit einem Vierteljahr nicht mehr

Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie seit einem Vierteljahr nicht mehr

Saarbrücken/Berlin Von dieser Entwicklung bleibt auch das Saarland nicht verschont – auch hier steigen die Zahlen kontinuierlich.

Für den heutigen Samstag meldet das RKI 132 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 43 374 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 61,2. Am Freitag hatte sie noch bei 54,8 gelegen. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Laut RKI sind insgesamt 1030 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben. Der Stadtverband Saarbrücken weist mit 78,8 die höchste Inzidenz im Saarland auf, der Landkreis St. Wendel mit 27,6 die niedrigste.

Was passiert, wenn die Inzidenz im Saarland wieder über 100 liegt?

Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen bei 51,6 - und damit erstmals seit Mai wieder über 50. Am Vortag hatte die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner noch bei 48,8 gelegen, vor einer Woche bei 32,7. Einen Wert von über 50 hatte die zur Einschätzung der Infektionslage wichtige Kennziffer zuletzt am 25. Mai (58,4) erreicht, der tiefste Wert des Sommers war Anfang Juli (4,9 am 3. und 6. Juli) gemeldet worden.