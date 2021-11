Corona-News im Live-Ticker : Bundestag stimmt über Corona-Regeln ab – Sachsen denkt über Lockdown für alle nach

Liveblog Saarbrücken Deutschland ist mitten in der vierten Corona-Welle. Mit am kritischsten ist die Lage aktuell in Sachsen. Dort will man jetzt wieder drastische Maßnahmen ergreifen, um die vierte Welle zu brechen. Alle Corona-News im Live-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 602 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. 54 273 Infektionen gibt es damit hierzulande seit Pandemie-Beginn insgesamt. Die Gesundheitsämter der Kreise registrierten vier weitere Todesfälle. 1092 Menschen starben insgesamt seit Beginn der Pandemie im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Sie wird am Donnerstag mit 251,9 bemessen.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Saarland:

Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Daten des Robert Koch-Instituts.

Die Infektionszahlen schießen seit zwei Wochen in die Höhe. Das dürfte nicht ohne Folgen für die Intensivstationen bleiben.

