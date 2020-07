Corona und Tourismus : Saarland will Tourismus-Förderung verstärken

Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Damit geplante Tourismus-Projekte nicht wegen Corona auf Eis gelegt werden, will das Saarland den Tourismus stärker fördern und zugleich die kommunalen Haushalte entlasten. Das kündigte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag in Saarbrücken an.

Bei Projekten zur Förderung der öffentlichen touristischen Infrastruktur sollen Kommunen künftig nur noch einen Eigenanteil von 5 statt bislang 30 Prozent aufbringen. „Das bedeutet, dass das Land seinen Anteil von 70 auf 95 Prozent erhöht“, sagte Rehlinger. Dazu werde gerade eine entsprechende Ministerratsvorlage abgestimmt.

Die Regelung soll rückwirkend für Projekte nach dem 1. März 2020 gelten und bis zum Jahresende 2023 befristet sein.