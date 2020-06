Gütersloh und andere : Saarland will Reisen aus Risiko-Kreisen begrenzen

Saarbrücken Am Montag tritt eine neue Coronaverordnung in Kraft. Darin könnte es auch eine Regelung zu Gästen aus Kreisen mit vielen Ansteckungen geben.

Das Saarland, das gestern erneut nur einen neuen Corona-Fall verzeichnete, plant Beschränkungen für Bürger aus stark betroffenen Gebieten etwa in NRW. Die Landesregierung erwäge, eine Regelung in die neue Corona-Verordnung aufzunehmen, die am Montag in Kraft tritt, teilte die Staatskanzlei mit.