Pandemie im Saarland : Neue Corona-Verordnung – was sich ändert

Saarbrücken Wer ins Kino möchte oder mit dem Bus reisen will, für den gelten ab Freitag (6. August) Änderungen.

Vielmehr ermöglicht sie, dass Passagiere in Reisebussen an ihrem Sitzplatz keine Maske mehr tragen müssen. Zudem dürfen Kinobetreiber ebenfalls ab Freitag in ihren Besucherrängen das Schachbrettmuster anwenden, wie es bereits in Theatern seit einiger Zeit Usus ist. Das bedeutet: Besucherinnen und Besucher sitzen in den Sälen versetzt mit Freiräumen. Bislang mussten wechselnd mit belegten Sitzreihen komplette Reihen leer bleiben. Zudem galt ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Sitzen von anderthalb Metern.