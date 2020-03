Kostenpflichtiger Inhalt: Im Saarland schließen zum Corona-Schutz ab Montag auch alle Kitas : Kein Hurra – die Schule ist zu

Die Schüler im Saarland können ihre Schultaschen zu Hause lassen. Bis nach den Osterferien bleiben die Schulen dicht. Foto: Getty Images/iStockphoto/Valeriy_G

Saarbrücken Im Saarland schließen zum Corona-Schutz ab Montag auch alle Kitas. Schwimmbäder, Clubs und Discos kann es bald ebenfalls treffen.

Wer am Freitagmorgen am Saarbrücker Ludwigsgymnasium vorbeigeht, trifft Schüler, die sich ganz anders verhalten als sonst, wenn Schüler gerade erfahren haben, dass ihre Schule für sechs Wochen schließt. Freude, Jubel und Feierlaune sucht man vergeblich. Stattdessen sieht man nachdenkliche junge Leute, blickt in traurige Gesichter und hört immer wieder die Frage, wie es jetzt wohl weitergehen mag, nachdem die saarländische Landesregierung am frühen Morgen beschlossen hat, alle Schulen und Kitas im Land bis nach den Osterferien zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Besonders von den Zwölftklässlern, die kurz vor der Abiturprüfung stehen, weiß niemand genau, wie man am besten damit umgeht. „Die letzten beiden Wochen sind uns genommen“, sagt Marcelina Wodzien. Fabian Bodendorf schlägt sogar vor, die Abiturprüfungen ausfallen zu lassen und die Vornoten als Abinoten zu werten. „Es ist eine besondere Situation. Niemand hat damit gerechnet, viele Kurse sind noch nicht durch“, macht sich bei Lina Burgard Ratlosigkeit breit.

Eine gewisse Ratlosigkeit herrscht erkennbar auch bei der saarländischen Landesregierung. Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz räumt Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittag ein, dass es noch „offene Fragen“ gebe. Man arbeite „mit Hochdruck“ daran, diese zu beantworten. Immerhin versichert sie: „Keiner Schülerin, keinem Schüler, keiner Auszubildenden und keinem Auszubildenden sollen durch die Schließungen Nachteile entstehen – dafür werden wir gemeinsam Sorge tragen.“ Alle Abschlussprüfungen würden wie geplant vorbereitet und ihre Durchführung sichergestellt. Nachholtermine seien in Vorbereitung. „Die Länder garantieren eine gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen“, sagt die Ministerin. Auch für die Vergabe von Studienplätzen würden flexible Regelungen angewandt. Lehrer seien weiterhin dienstverpflichtet und sollen – sofern sie gesund sind – weiterhin in die Schulen kommen. Sie würden laut Streichert-Clivot „gebeten, nach Möglichkeit Lernangebote an ihre Schülerinnen und Schüler zu machen, die ohne persönlichen Kontakt möglich sind“.

Noch dringlicher ist derzeit aber eine ganz andere Frage: Nämlich wie berufstätige Eltern die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen sollen, wenn diese nicht zur Schule oder in die Kita gehen können. Die grundsätzliche Marschroute ist klar: „Alle Kinder, die zu Hause betreut werden können, sollen zu Hause betreut werden. Das hat Priorität“, sagt Streichert-Clivot. Nur um gleich anschließend hinzuzufügen, wer sich möglichst nicht um die Kinder kümmern sollte: „Eine Betreuung durch Großeltern sollte in den Familien wohl abgewogen werden, da es sich auch bei älteren Menschen um eine Corona-Risikogruppe handelt.“

Nur wer soll die Betreuung dann übernehmen? Die Ministerin bleibt vage: Für berufstätige Eltern, die nun voll oder teilweise zu Hause bleiben müssen, solle „eine gute Lösung“ gefunden werden. Auch eine „begrenzte Notbetreuung“ werde geprüft, so Streichert-Clivot. Wie diese konkret aussehen könnte, ist ebenfalls völlig offen. Zumal größere Notbetreuungsgruppen die angeordneten Kita-Schließungen ad absurdum führen würden. Darauf weist auch die Ministerin hin.

Streichert-Clivot betont, dass die Landesregierung das Betreuungsproblem nicht alleine lösen kann: „Das wird eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sein.“ Man brauche auch die Unterstützung der Betriebe. Viele Unternehmen würden schon jetzt individuelle Lösungen für ihre Mitarbeiter erarbeiten: etwa durch Homeoffice oder Regelungen zum Überstunden-Abbau. Auch auf Bundesebene werde an Konzepten gearbeitet, die die Kinderbetreuung erleichtern. Die Ministerin ruft außerdem dazu auf, für „Engpässe“ Lösungen innerhalb des Familien- und Freundeskreises zu finden. Derweil wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt: Alle Spielhallen sind bereits geschlossen, sagt Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Zudem könnten schon bald Kino-Vorstellungen und Tanzveranstaltungen verboten werden. Auch die Schließung von Clubs, Saunen und Bordellen werde geprüft. Am Nachmittag wird das Innenministerium dann konkreter. Es empfiehlt Bürgermeistern, Hallen, Schwimmbäder und Gemeinschaftshäuser vorerst zu schließen. Der Ministerrat wird wahrscheinlich am Wochenende entsprechende Verfügungen auch für Discos, Kinos und Clubs beraten, heißt es aus Regierungskreisen.

Vieles bleibt unklar an diesem Freitag dem 13., der zum einschneidenden Datum im Leben wohl aller Saarländer geworden ist. Auch für Dhouha Jelassi, die mit ihrer Mutter in ihrer Tagespflegeeinrichtung in Saarbrücken zehn Kinder betreut. Weil sie selbstständige Tagesmutter ist, muss sie im Gegensatz zu den Kitas zwar nicht zumachen, aber wenn sie sich aus Gründen des Coronaschutzes doch dazu entschließt, „bin ich in meiner Existenz bedroht“. Dann habe sie „keinen Anspruch auf Weitergewährung des Pflegegeldes“, zitiert sie aus einem Schreiben des Regionalverbandes.