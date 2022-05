Fünf Tage und kein verpflichtender Test : RKI empfiehlt kürzere Quarantäne – Saarland steht vor Entscheidung

Saarbrücken Das RKI verkürzt seine Empfehlung für die verpflichtende Corona-Quarantäne deutlich. Das Saarland hielt zuletzt an einer schärferen Regel fest. Das könnte sich jetzt ändern.

Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte könnte auch im Saarland in Kürze schon nach fünf Tagen enden – mit einem „dringend empfohlenen“ negativen Test zum Abschluss. Das sehen neue Leitlinien vor, die das Robert Koch-Institut (RKI) nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch am Montag veröffentlichen sollte.

Das saarländische Gesundheitsministerium hatte sich zwar in der vergangenen Woche noch zögerlich mit Blick auf entsprechende Pläne geäußert. Allerdings tagt morgen der Ministerrat in Saarbrücken. Dem Vernehmen nach ist dabei auch eine Anpassung der saarländischen Isolationsregeln an die neuen bundesweiten Empfehlungen Thema. Die konkrete Umsetzung der Empfehlung von RKI und Bundesministerium liegt bei den Ländern. Bislang müssen im Saarland Infizierte zehn Tage in Isolation und können sich frühestens nach sieben Tagen freitesten.