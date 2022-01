Nach Beschluss des Ministerrats : FFP2-Maskenpflicht – Lockerungen für frisch Geimpfte und Genesene: Diese Corona-Regeln gelten ab heute im Saarland

Update Saarbrücken Im Einzelhandel sowie in Bussen, Bahnen und Taxen im Saarland muss künftig eine FFP2-Maske getragen werden. Darauf hat sich der Ministerrat geeinigt. Außerdem gibt es neue Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel. Wen das betrifft.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte sie bereits als Alternative zur 2G-Regel angekündigt: eine FFP2-Makenpflicht im Einzelhandel. Nun ist sie beschlossene Sache. Der Ministerrat hat sich am Dienstagmorgen, 26. Januar, darauf geeinigt. Das teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer mit. Die Pflicht tritt bereits ab dem heutigen Mittwoch in Kraft. Außerdem muss künftig im öffentlichen Personennahverkehr – Bussen, Bahnen, Taxen – sowie im Innenbereich von Bahnhöfen, Haltestellen und Wartebereichen eine FFP2-Maske getragen werden. Ausgenommen von der FFP2-Pflicht sind Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren.

Seit vergangenem Freitag ist die 2G-Regel im Einzelhandel nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes (OVG) ausgesetzt. Rechtlich sei eine Rückkehr zu 2G nur machbar, wenn die Beschränkungen für den gesamten Einzelhandel gelten – also auch für bisher ausgenommene Bereiche wie Lebensmittel, hatte Hans bereits am Montag erklärt. „Dann ist für mich eine Grenze erreicht, wo ich sage, das mache ich nicht mit.“ Denn die Möglichkeit, auch als Ungeimpfter Lebensmittel zu kaufen, sei ein hohes Gut. Durch den besseren Schutz seien FFP2-Masken eine Alternative zu 2G.

Bisher mussten Kontaktpersonen, die geboostert, grundimmunisiert und genesen sind, nicht mehr in Quarantäne, insofern ihre letzte Impfung beziehungsweise ihr positives PCR-Testergebnis nicht länger als drei Monate her war. Dieser Personenkreis wird nun erweitert. Künftig müssen auch Kontaktpersonen, die nach ihrer Grundimmunisierung PCR-positiv auf das Coronavirus getestet wurden – also nach ihrer Zweitimpfung einen Impfdurchbruch hatten und dadurch quasi natürlich geboostert sind – bei einem Infektionsfall in ihrem Umfeld ebenfalls nicht mehr in Quarantäne, wenn sie keine Symptome aufweisen, teilt das Gesundheitsministerium mit.