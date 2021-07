Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung : Saarland passt seine Corona-Regeln an

Saarland passt seine Corona-Regeln an

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat die aktuell geltende Corona-Verordnung um weitere zwei Wochen verlängert - dabei allerdings auch einige kleinere Regeln angepasst.

Die Corona-Verordnung im Saarland wird um zwei Wochen verlängert. Das hat die saarländische Landesregierung heute beschlossen. Die neue Verordnung tritt am 23. Juli in Kraft und wird vorläufig bis zum 5. August gelten. Einige kleine Änderungen hat die Regierung im Zuge der Verlängerung allerdings auch beschlossen.

Betroffen sind unter anderem Spielhallen. Hier kann die Maske jetzt analog zur Gastronomie am festen Platz abgelegt werden. Für Museen, Gedenkstätten und Galerien wird außerdem die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung gestrichen. Die Maske kann mit der neuen Verordnung jetzt außerdem auch am festen Platz bei standesamtlichen Trauungen abgenommen werden. Bei Jugendfreizeiten reicht laut der neuen Verordnung jetzt außerdem ein zweimaliger Testnachweis in der Woche - sofern die Gruppe „im Wesentlichen“ fest zusammenbleibt.