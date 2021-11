Corona-Regeln im Saarland : Clubs und Diskotheken im Saarland müssen wohl schließen

Saarbrücken Offenbar werden Clubs und Diskotheken im Saarland bald ihre Türen wieder schließen müssen. Der Ministerrat soll sich darauf geeinigt haben.

Für Clubs und Diskotheken im Saarland heißt es wohl bald Türen zu. Nach SZ-Informationen müssen sie wohl wieder schließen. Das soll der Saar-Ministerrat am Dienstag beschlossen haben, wie es aus Regierungskreisen hieß.

Die Corona-Regeln im Saarland werden auf jeden Fall nochmals verschärft. Das hat Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montagmorgen in seiner Regierungserklärung angekündigt. „Erneut stehen wir vor einer immensen Herausforderung. Viel größer, als noch vor wenigen Wochen geglaubt. Möglicherweise auch viel größer als alle bisherigen Wellen.“

Die Infektionszahlen sind auch im Saarland in den vergangenen Wochen rasant angestiegen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstag bei 441,4. Ein Grund für die Landesregierung, die Regeln zu verschärfen. Es handelt sich „quasi“ um einen „Lockdown für Ungeimpfte“, so Hans. „Es trifft jetzt eben die Ungeimpften.“