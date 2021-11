Beschluss des Ministerrats : Saarland beschließt noch strengere Regeln als Bund und Länder: 2G kommt – was ab wann wo gilt

Exklusiv Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Im Saarland tagte direkt nach der Bund-Länder-Runde der Ministerrat – und ging über die Beschlüsse hinaus. Was ab wann wo gilt.

Im Saarland soll schon ab dem 20. November weitgehend eine 2G-Regel gelten. Damit müssen Ungeimpfte in der Gastronomie und bei Veranstaltungen in Innenräumen draußen bleiben. Die notwendige Verordnung hat der Ministerrat am Donnerstagabend im Anschluss an den Bund-Länder-Gipfel beschlossen. Sie tritt am Samstag in Kraft.

Erstaunlich ist: Das Saarland geht in einigen Punkten noch über die Bund-Länder-Beschlüsse hinaus. Die Hospitalisierungsrate, die zum neuen entscheidenden Indikator in der Bund-Länder-Runde gemacht wurde, spielt im Saarland nämlich keine große Rolle.

Tobias Hans teilte mit: „Indem wir unabhängig von der Hospitalisierungsrate in zahlreichen Bereichen die 2G-Regel und in Clubs und Diskotheken die 2G-Plus-Regel einführen und damit noch etwas über den MPK-Beschluss hinausgehen, wollen wir dem Gesundheitssystem und allen Menschen im Saarland den bestmöglichen Schutz bieten.“

Das Wichtigste in Kürze: Im Innenbereich gilt bei Veranstaltungen grundsätzlich 2G. In Clubs und Diskotheken sogar 2G plus, ebenfalls für Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern. Im Außenbereich gilt bei Veranstaltungen oder Märkten die Maskenpflicht – außer die Veranstalter kontrollieren die 3G-Regel.

Das sind die neuen Corona-Regeln im Saarland

Die 2G-Nachweispflicht, mit Ausnahme für Personen mit medizinischer Kontraindikation, gilt für:

körpernahe Dienstleistungen wie Friseure

Übernachtungsangebote

Freizeitparks und Freizeitangebote im Innenbereich

die Teilnahme an kulturellen Betätigungen in Gruppen im Innenbereich

den Besuch von Schwimm- und Spaßbädern, Thermen und Saunen im Innenbereich

die Teilnahme am Freizeit- und Amateursportbetrieb, für Tanzschulen sowie den Betrieb von Fitnessstudios und vergleichbare Sporteinrichtungen im Innenbereich

den Besuch des Wettkampf- und Trainingsbetriebs, des Freizeit- und Amateursports sowie des Berufs- und Kadersports als Zuschauer im Innenbereich

den Besuch von Spielhallen und Spielbanken sowie von Wettannahmestellen privater Anbieter im Innenbereich

den Besuch in der Gastronomie sowie für Betriebskantinen und Mensen im Innenbereich, ausgenommen sind Autobahn-Raststätten (die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen bleibt möglich, in Unimensen gilt 3G)

touristische Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähnliche Angebote

den Besuch von Museen, Theatern, Konzerthäusern, Opern und Kinos

die Teilnahme an öffentlichen sowie privaten Veranstaltungen im Innenbereich

die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen

Was das Saarland außerdem beschlossen hat:

2G-Plus-Regelung für Clubs und Diskotheken

2G-Plus-Regelung für Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Von der Pflicht zur Vorlage eines 3G/2G/2G-Plus-Nachweises ausgenommen sind Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig an den Schultestungen teilnehmen. Zusätzlich gibt es Ausnahmen für Personen mit medizinischer Kontraindikation.

Einführung einer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Messen, Spezial-, Jahr- und Wochenmärkten und sonstigen Veranstaltungen im Außenbereich - außer es wird 3G kontrolliert

Hochschulen: Am Präsenzunterricht können ausschließlich Personen teilnehmen, die einen 3G-Nachweis vorlegen können.

Für schulfremde Personen gilt bei der Durchführung schulischer Veranstaltungen im Innenbereich 2G, eine Ausnahme gilt für Elterngespräche, Elternabende oder Ähnliches, hier gilt eine 3G-Regelung.

Bei standesamtlichen Trauungen gilt 3G.

In Fahrschulen gilt ebenfalls 3G.

Maskenpflicht im Schulgebäude

Der Ministerrat hatte schon am Dienstag getagt, allerdings damals noch nichts beschlossen. Hans & Co. wollten die Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag abwarten.

In der Bund-Länder-Runde hatten Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen vereinbart.

Orientierungsgröße soll dem Beschluss zufolge die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate sein. Dafür erfasst das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum.

Saarland liegt eigentlich noch unter dem neuen Schwellenwert für 2G

Konkret sollen die Länder bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 3 flächendeckende Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen - sofern nicht schon geschehen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 sollen die Länder darüber hinausgehend in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise oder andere Maßnahmen vorschreiben (2G plus).

Spätestens bei Überschreiten des Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. Dies zielt auf eine vom Bundestag beschlossene Klausel: Nach einem entsprechenden Landtagsbeschluss sollen die Länder auch härtere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen verhängen können.