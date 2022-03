Debatte um Lockerungen : Pro und Contra: Sollten wir jetzt wirklich die Corona-Schutzmaßnahmen fallen lassen?

Ist die Zeit richtig für umfassende Corona-Lockerungen? SZ-Redakteure Ulrich Brenner und Oliver Schwambach wägen Für und Wider ab.

Im Saarland fallen wie in den meisten anderen Bundesländern von Samstag auf Sonntag die meisten Pandemie-Einschränkungen wie die Maskenpflicht im Einzelhandel. Mediziner fürchten wieder stark steigende Infektionszahlen. Handel, Clubbetreiber und Kulturschaffende drängen auf die Lockerungen. SZ-Redakteure Ulrich Brenner und Oliver Schwambach wägen Für und Wider ab.

PRO: Die Voraussetzungen werden nicht besser

Wir sollten in dieser Pandemie-Phase auf den Zug Richtung Lockerungen aufspringen, meint SZ-Redakteur Ulrich Brenner.

Nach zwei Jahren Pandemie kommt es einem fast unwirklich vor, wenn nun Zugangsbeschränkungen und Maskenpflicht in vielen Bereichen fallen. So sehr haben wir uns an staatliche Einschränkungen gewöhnt. Das sollten wir nicht – so berechtigt sie sein können!

Maske zu tragen, sehen viele als nur kleines Übel. Das müssen aber nicht alle so empfinden. Und daher gehört auch die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, immer wieder auf den Prüfstand. Es geht um eine einschränkende staatliche Vorgabe. Die Maske wird ja nicht verboten. Auch bleiben etwa in Schulen vorerst die Tests als Sicherheitsnetz.

Ja, die Inzidenzen sind auf Rekordniveau, doch die Überlastung der Intensiv-Stationen ist fern. Personal-Probleme werden auch durch Quarantäne-Regeln geschaffen, deren Sinn zunehmend infrage steht. Die Omikron-Variante zwingt zur Neubewertung: Was regelt der Staat, wo beginnen Eigenverantwortung, freiwillige Rücksichtnahme und ja: Selbstschutz?

Corona ist nicht vorbei. Der Winter kann kritisch werden. Bewältigt ist es erst, wenn praktisch jeder Immunität aufgebaut hat. Wir haben diesen Prozess zu Recht verlangsamt – bis es Impfung und Therapie gibt. Nach zwei Jahren ist aber klar: Weder Vakzine noch Behandlung werden bald viel besser.

Man mag es Durchseuchung nennen. Aber früher oder später infizieren sich alle mit Sars-Cov-2 – am besten auf Basis einer Impfung. Das sagt auch Christian Drosten: Irgendwann müsse man in der Pandemie auf den Zug aufspringen, „sonst kommt man nicht weiter“.

Früher oder später? Wann ist die Gelegenheit besser, als im Frühjahr mit einer Variante, die für Geimpfte fast immer harmlos und für Ungeimpfte ungefährlicher ist als andere. Durch Infektionen in den kommenden Monaten wird Immunität für den Winter aufgebaut. Wir sollten auf den Zug aufspringen.

CONTRA: Der Preis der großen Freiheit ist zu hoch

Im Grunde ist es unverantwortlich, jetzt quasi alle Masken fallen zu lassen, meint SZ-Redakteur Oliver Schwambach.

Wie lange haben wir diesen Tag herbeigesehnt? Den „Freedom day“, an dem man endlich wieder ohne Tests, Maske und Desinfizieren, bis die Hände rissig werden, ins Theater, ins Restaurant oder zum Einkaufen gehen kann. Eben unbeschwert tun und lassen, was man will. Meine Begeisterung allerdings hält sich in Grenzen. Im Grunde ist es unverantwortlich, quasi alle Masken fallen zu lassen. In vier Kreisen des Saarlandes liegt die Inzidenz weit über 2000; im Regionalverband bloß knapp drunter. Bei solchen Zahlen hätte man das Land vor wenigen Monaten noch im Lockdown eingefroren. Jetzt spielt es offenbar keine Rolle mehr, dass nach wie vor Menschen, gerade auch jüngere, schwer unter Corona leiden, auch Menschen sterben. Ja, die Todesfälle sind fraglos klar weniger geworden, als zu Zeiten, da letalere Virusvarianten grassierten, die Intensiv-Stationen sind nicht überfüllt.