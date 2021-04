Corona-Regeln ab Dienstag : Wofür Saarländer künftig einen Test brauchen

Saarbrücken Schulen, Einzelhandel, Außengastronomie – ein neuer Stufenplan legt fest, wann und wo nach Ostern ein Corona-Test vorgelegt werden muss.

Aller bundesweiten Kritik zum Trotz: Das Saarland-Modell wird nach Ostern wie geplant starten. Es sieht Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf Basis von Schnelltests vor. Nun schärfte die Landesregierung die Regeln noch einmal nach – auch als Reaktion auf eine steigende Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner, die am Freitag bei 91,1 lag. Das Kabinett bettete das Konzept in einen Stufenplan ein: Stufe eins steht für ein stabiles Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz von unter 100. Stufe zwei tritt in Kraft, wenn die Inzidenz mindestens drei Tage über 100 liegt, Stufe drei bei einem exponetiell steigenden Infektionsgeschehen und/oder einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. Ein Überblick:

Einzelhandel: Nach einem Gerichtsbeschluss ist der Einzelhandel im Saarland derzeit geöffnet – das soll bei Stufe eins auch so bleiben. In Stufe zwei dürfen Geschäfte und Anbieter körpernaher Dienstleistungen (etwa Friseure) nur mit negativem Test aufgesucht werden. Ausnahmen wird es für Bedarfe der Grundversorgung geben – wie Lebensmittel oder medizinische Behandlungen.

Außengastronomie: Ab Dienstag dürfen Restaurants und Gaststätten wie geplant Gäste im Freien bewirten. Im Rahmen der bislang geltenden Kontaktbeschränkungen (also grundsätzlich fünf Personen aus zwei Haushalten; Kinder bis 14 Jahren zählen nicht) ist kein vorheriger Test nötig. Darüber hinaus sind zehn Personen pro Tisch mit vorherigem Test erlaubt. Eine Terminbuchung ist in jedem Fall nötig. Auch in Stufe zwei ändert sich nichts an den Regeln.