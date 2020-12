Zentren nehmen Arbeit auf : Pannen bei Impfstart im Saarland – Terminvergabe stark in der Kritik

Saarbrücken/Saarlouis/Neunkirchen Berlin Die ersten Saarländer haben auch in den drei Impfzentren das Corona-Vakzin erhalten. Wegen Anmeldepannen müssen einige aber länger auf die Impfung warten.

Nach den ersten Impfungen in saarländischen Alten- und Pflegeheimen haben im Saarland am Montag auch die drei Impfzentren ihre Arbeit aufgenommen. In Saarbrücken sollen dabei vorerst täglich 200, in Saarlouis und Neunkirchen je 100 Menschen das Vakzin von Biontech und Pfizer erhalten. Pannen bei der Anmeldung für den Erhalt des noch äußerst knappen Impfstoffs, der vorerst Menschen über 80 Jahren und Personal in bestimmten Bereichen von Medizin und Pflege vorbehalten ist, haben aber bei vielen Saarländern für Unmut gesorgt. An allen Impfzentren mussten am Montag nach Informationen der SZ mehrere Personen abgewiesen werden, die am Heiligabend nach einem entsprechenden Hinweis auf ihrem Computer-Bildschirm im festen Glauben waren, einen Termin korrekt im Internet gebucht zu haben. Dies war aber, im Einzelfall sogar trotz telefonischer Nachfrage, nicht der Fall – den Betroffenen konnte auch kein Ersatztermin angeboten werden.