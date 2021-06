Vorbereitungen für den Herbst : Saarland will sich gegen Delta-Variante wappnen

Saarbrücken/Berlin Das Kabinett berät sich noch vor den Ferien mit Experten. Wegen der Corona-Mutation fordern Politiker, Zweitimpfungen vorzuziehen.

Fachleute sehen die weltweiten Impfkampagnen in einem Wettlauf mit der Ausbreitung der Delta-Variante. Zwar schwächt sich die Pandemie global ab. Wegen der Delta-Variante werden nun aber auch wieder Restriktionen in Ländern verhängt, die das Virus zuvor unter Kontrolle hatten. In Portugal liegt der Delta-Anteil mittlerweile bei mehr als 50 Prozent aller Neuinfektionen. Das Land gilt seit Freitag als Virusvarian­tengebiet. Hunderte Deutsche haben ihren Portugal-Urlaub deshalb am Wochenende vorzeitig beendet.