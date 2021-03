Corona-Pandemie : Saarland plant Öffnung der Außengastronomie

Saarbrücken Die Corona-Inzidenz im Saarland bleibt stabil. Laut Bund-Länder-Beschluss folgen daraus weitere Öffnungsschritte, die das Land auch gehen will.

(ter) Im Saarland sollen ab Montag weitere Lockerungen in Kraft treten. Das bestätigte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und die anderen Länder-Chefs hatten vor zwei Wochen zusammen mit dem Bund eine stufenweise Öffnungsstrategie beschlossen. Sie einigten sich für die vierte Phase des Konzepts bei entsprechender Inzidenzlage ab frühestens 22. März auf die Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung, die Öffnung von Theater-, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Auch Kontaktsport im Freien und kontaktfreier Sport in Hallen soll wieder erlaubt sein. Für all diese Aktivitäten ist demnach ein negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich. Der Saar-Einzelhandel ist bereits seit vergangener Woche nach einem Gerichtsbeschluss auch für Laufkundschaft wieder geöffnet.