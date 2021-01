Trotz hoher RKI-Werte : Keine 15-Kilometer-Regel in Saarbrücken und Saarlouis

Saarbrücken Den dritten Tag in Folge meldete das Robert-Koch-Institut am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 für den Regionalverband Saarbrücken. Dennoch verzichtet das Gesundheitsministerium auf Verschärfungen. Denn die hohen Werte sind auf Software-Probleme zurückzuführen. Auch der Landkreis Saarlouis dürfte verschont bleiben.

Das saarländische Gesundheitsministerium sieht nach eigenen Angaben von der Aktivierung der 15-Kilometer-Regel im Regionalverband Saarbrücken ab. Diese hätte laut der seit Montag gültigen Corona-Rechtsverordnung eigentlich erfolgen müssen, weil das dafür maßgebliche Robert-Koch-Institut (RKI) seit Anfang der Woche an drei Tagen in Folge einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 200 Fälle pro 100 000 Einwohner für den Regionalverband gemeldet hat. Diese Werte seien aber eindeutig auf Übertragungsverzögerungen durch Software-Probleme beim Regionalverband zu Jahresbeginn zurückzuführen, so das Ministerium.

In den RKI-Tageswerten vom 6., 7. Und 8. Januar, die noch in die am Mittwoch ausgewiesene Sieben-Tages-Inzidenz einfließen, waren dadurch zahlreiche Nachmeldungen enthalten. Das RKI meldete dadurch am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 252,2, während der Regionalverband selbst am Vorabend einen Wert von 171,9 bekanntgab. Wären die verschärften Regeln heute aktiviert worden, hätten sich Bürger des Regionalverbandes für touristische Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer von der eigenen Wohnung entfernen dürfen.

Eine solche Regelung hätte demnächst auch im Landkreis Saarlouis gedroht. Dort lag der RKI-Inzidenzwert am Mittwochmorgen bei 201,2 und damit den zweiten Tag in Folge über 200. Bleibt der Wert auch am Donnerstag über dieser Schwelle, droht ab Freitag theoretisch die Einführung des Begrenzungsradius.