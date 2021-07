„Covid-Heulboje“ : So reagiert Karl Lauterbach auf die Angriffe von Oskar Lafontaine

Foto: dpa/Oliver Dietze

Update Saarbrücken Linken-Politiker Oskar Lafontaine erhebt schwere Vorwürfe gegen den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Der reagiert gegenüber der SZ prompt.

Oskar Lafontaine war noch nie ein Mann der leisen Worte. Jetzt hat er sich den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach auf Facebook vorgeknöpft: „Obwohl immer mehr Menschen geimpft sind ... benutzen Covid-Heulbojen – an vorderster Stelle Karl Lauterbach – die Delta-Variante, um erneut zu warnen und Schreckensszenarien in die Welt zu setzen“, schreibt Lafontaine auf dem Social-Media-Kanal.

Lauterbach: „Unter seiner Würde“

Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD und eine der meistgehörten Stimmen in der Corona-Krise, reagierte auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung prompt auf Lafontaines Angriffe: „Schade, eine solche Polemik ist eigentlich unter seiner Würde“, sagte Lauterbach am Freitag über Lafontaine. Ein ungewöhnlicher Schritt. In Berlin wissen Korrespondenten, dass sich der Rheinländer zwar gerne pointiert in der Sache, aber gegenüber Kritikern fast nie persönlich äußert.

„Experten Arm in Arm mit Pharmaindustrie“

Lafontaine hatte in seinem Post geschrieben, dass sogenannten Experten Arm in Arm mit der Pharmaindustrie den Teufel an die Wand malten, um möglichst viele Leute mit den Impfstoffen mit „bedingter Marktzulassung“ zu impfen und den nächsten Lockdown vorzubereiten. Dabei verlieren für Lafontaine die „Experten“ allmählich ihre Glaubwürdigkeit.

Lauterbach für Kinder-Impfung

Lauterbach hatte in den vergangenen Wochen den Deutschen angesichts sinkender Inzidenzen und steigender Impfquote einen entspannten Sommer versprochen, nach Aufkommen der Delta-Variante aber insbesondere für das Impfen von Kindern ab zwölf Jahren geworben und sich damit mit der Ständigen Impfkommission angelegt, die diese nur für bestimmt Risikogruppen empfiehlt. Lauterbach verwies dagegen wiederholt auf gesundheitliche Risiken auch für Kinder durch Covid-19 und auf die Wichtigkeit der Impfung von Kindern für einen sicheren Schulbetrieb. Am Donnerstag hatte er in im WDR gewarnt: „Wir sind in einer Phase, in der die Fallzahlen wieder steigen und sich der Impffortschritt verlangsamt.“ Er hätte „einen späteren Zeitpunkt§ für die jetzt den Ländern geschlossene Öffnung von Discos und Großveranstaltungen „besser gefunden“.

Lafontaine: „Scharlatanerie“

„Das Herumreiten auf Inzidenzen, ohne die Anzahl der durchgeführten Tests anzugeben, war, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, schon immer eine Scharlatanerie“, so Lafontaine.