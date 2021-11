Corona-News im Live-Ticker : Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann spricht sich für allgemeine Impfpflicht aus

Liveblog Saarbrücken Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Das sei die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen, schreibt er zusammen Markus Söder (CSU) in der FAZ. Alle Infos im Live-Ticker.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich bereits für eine Impfpflicht ausgesprochen, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sie bisher lediglich „nicht ausgeschlossen“. Nun äußern sich beide gemeinsam zur Impfpflicht – und zwar in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die FAZ: „Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte“, steht da. „Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen.“ Man habe darauf gehofft, dass sich genügend Menschen impfen lassen, doch diese Hoffnungen seien leider enttäuscht worden.

Bund will Bestellmengen bei Biontech deckeln – Saarland findet das „fatal“

Impfung gegen Corona : Bund will Bestellmengen bei Biontech deckeln – Saarland findet das „fatal“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag 175 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. 56 350 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. 1095 Menschen starben insgesamt im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz erreicht derweil täglich neue Höchstwerte. Sie liegt am Montag saarlandweit bei 351,2.