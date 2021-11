Corona-News im Live-Ticker : Saarland will neuem Infektionsschutzgesetz im Bundesrat zustimmen

Liveblog Saarbrücken Die saarländische Landesregierung aus CDU und SPD wird der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat an diesem Freitag zustimmen. Alle Infos im Live-Ticker.

Die saarländische Landesregierung aus CDU und SPD wird der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat an diesem Freitag zustimmen. Das teilte die Staatskanzlei am Freitagmorgen in Saarbrücken an.

Zuvor hatte das Saarland am Donnerstagabend angekündigt, wegen steigender Corona-Infektionszahlen die geplante Verschärfung der Corona-Regeln schnell umzusetzen. „Wir werden deshalb wie angekündigt bereits zum Wochenende die Maßnahmen verschärfen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dabei wolle das Saarland über die bei der Schalte beschlossenen Schritte hinausgehen.

Bund und Länder hatten vereinbart, dass beim Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken einheitliche Corona-Maßnahmen greifen sollen. Orientierungsgröße soll die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate sein – also die gemeldeten Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum.

Angesichts der anhaltenden Belastungen in der Corona-Pandemie sollen Pflegekräfte erneut einen finanziellen Bonus erhalten. Bund und Länder hätten sich bereiterklärt, „dass wir bei den Pflegekräften im Zusammenhang mit der Intensivpflege insbesondere einen Bonus zahlen werden“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ländern am Donnerstagabend. Die Höhe der Bonuszahlung blieb vwiorerst offen. Die Länder baten den Bund, die nötigen Finanzmittel bereitzustellen. Die Pflegekräfte schulterten „einen Großteil der Last der Pandemie“ und müssten „n der nunmehr erneut überaus angespannten Lage weiterhin ihren unverzichtbaren Einsatz“ leisten. Die Regierungschefinnen und -chefs sprachen ihnen „hierfür tiefen Dank und Respekt aus“.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 602 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. 54 273 Infektionen gibt es damit hierzulande seit Pandemie-Beginn insgesamt. Die Gesundheitsämter der Kreise registrierten vier weitere Todesfälle. 1092 Menschen starben insgesamt seit Beginn der Pandemie im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Sie wird am Donnerstag mit 251,9 bemessen.

Die Infektionszahlen schießen seit zwei Wochen in die Höhe. Das dürfte nicht ohne Folgen für die Intensivstationen bleiben.

