Corona-News im Live-Ticker : Marienhaus-Gruppe startet am Samstag mit Corona-Schutzimpfungen

Schon 2020 wurden wie hier in Uden in den Niederlanden Patienten zur Behandlung transportiert Foto: dpa/Sebastian Willnow

Liveblog Saarbrücken Wer noch keine Impfung bekommen hat, oder schon eine Booster-Impfung möchte, kann sich jetzt auch in den Marienhaus-Kliniken impfen lassen.Alle Infos im Live-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 972 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 266 gewesen. 57588 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren außerdem einen neuen Todesfall. 1099 Menschen starben damit seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19. Die Inzidenz erreicht derweil täglich neue Höchstwerte. Sie liegt jetzt saarlandweit bei 398,6, gestern bei 364,3. Mittlerweile sind drei Landkreise über 400. Im Kreis Saarlouis ist die Inzidenz mit 485,2 seit Tagen bereits am höchsten. Auch sie stieg erneut an. Am Vortag hatte sie noch 465,6 betragen. Einzig die Landkreise Neunkirchen (293,5) und St. Wendel (281,1) sind noch unter einer 300er Inzidenz.